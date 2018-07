Presidentes de Congo e Ruanda tentam conter tensão

Um diplomata ugandense envolvido nas negociações disse nesta quarta-feira que os presidentes se reuniram na noite de ontem na capital de Uganda, Kampala. Ele afirmou que o presidente da Uganda vai mediar as conversas durante o dia de hoje.

A fonte também informou que Kabila pode se ver obrigado a entrar em negociação direta com rebeldes do M23, movimento que tomou parte de Goma, uma cidade estratégica no leste congolês. O governo do Congo já havia advertido que não negociaria com os rebeldes. As informações são da Associated Press.