Presidentes do Sudão e Sudão do Sul se reunirão na 3ªf O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, vai visitar Cartum, capital do Sudão, na terça-feira, confirmaram fontes dos dois governos. O Sudão ameaça fechar importantes oleodutos que transportam petróleo do país do sul para o mar na sexta-feira.