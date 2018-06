Presidentes dos EUA e da Ucrânia discutem cessar-fogo

Obama e Poroshenko conversaram por telefone nesta quarta-feira. De acordo com a Casa Branca, eles discutiram como todos os lados devem seguir o acordo de cessar-fogo assinado no mês passado em Minsk. O acordo tem ajudado a reduzir as hostilidades, mas não conseguiu cessar os conflitos completamente.

A Casa Branca informou também que Obama e Poroshenko discutiram questões de segurança energética, reforma política e o esforço da Ucrânia para fortalecer sua economia. Obama elogiou a aprovação de uma legislação no parlamento ucraniano para combater a corrupção.

A conversa acontecem com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em uma blitz diplomática envolvendo reuniões com líderes ocidentais sobre a Ucrânia. Os EUA e a Europa impuseram sanções econômicas a Moscou devido à atuação do país na Ucrânia.

Fonte: Associated Press.