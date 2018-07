Presidentes se queixa da imprensa no Celac A cláusula democrática assinada pelos presidentes na primeira reunião da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) não bastou para conter as queixas de alguns presidentes contra a imprensa, na noite de ontem, durante a plenária. Rafael Corrêa, do Equador, começou a onda de reclamações, seguida por Hugo Chávez, da Venezuela, e Porfírio Lobo, de Honduras.