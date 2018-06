Preso após revolta que o tirou do poder, Mubarak é libertado no Cairo

CAIRO - O ex-ditador egípcio Hosni Mubarak foi libertado da prisão de Tora, no Cairo, nesta quinta-feira, 21. Ele foi levado, de helicóptero, para um hospital militar da capital egípcia.

A libertação de Mubarak, sete semanas depois do golpe militar que destituiu o presidente Mohamed Morsi, deve aumentar a crise política no país. Novos protestos devem ocorrer na sexta-feira.

Um pequeno número de simpatizantes do ex-ditador assistiram à decolagem do helicóptero para o Hospital Militar de Maadi, onde permanecerá e prisão domiciliar. No período em que esteve preso, Mubarak sofreu um derrame que debilitou sua saúde.

Segundo o primeiro-ministro interino Hazem el-Beblawi, a decisão de manter o ex-ditador em prisão domicilar é parte das medidas de emergência impostas na semana passada pelo governo militar conduzido ao poder depois do golpe que depôs o presidente Mohamed Morsi. "No contexto da lei de estado de emergência, o vice-comandante militar emitiu uma ordem para que Mubarak seja colocado sob prisão domiciliar", afirmou, em comunicado.

O julgamento do ex-ditador continua e uma nova audiência está prevista para este domingo. Mubarak foi condenado à prisão perpétua no ano passado por não ter evitado a morte de manifestantes, mas uma corte aceitou um recurso neste ano e determinou um novo julgamento. / NYT

Assista ao vídeo da transferência de Mubarak: