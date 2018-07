Preso ator pornô que esquartejou chinês no Canadá

"Vocês me pegaram", disse o suspeito ao ser preso. Testemunhas disseram que ele não reagiu. Um porta-voz da polícia confirmou a identidade de Magnotta. O estudante chinês foi esquartejado na noite do dia 24.

Um vídeo do assassinato, acompanhado da trilha sonora do filme Psicopata Americano, foi postado na internet. De acordo com as investigações, a vítima e o suspeito mantinham um relacionamento amoroso. / AFP