Preso chefe de inteligência do regime Kadafi A Líbia está buscando a extradição do chefe de inteligência do governo de Muamar Kadafi. A prisão de Abdullah al-Senussi no aeroporto de Nouakchott, na Mauritânia, foi anunciada ontem. Senussi é acusado de participar de atos de atrocidade durante o regime de Kadafi, deposto em outubro.