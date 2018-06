Preso dono de edifício que caiu e matou 377 As autoridades de Bangladesh anunciaram ontem a prisão do proprietário do edifício de oito andares que desabou perto da capital Daca na quarta-feira, matando 377 pessoas. Mohammed Sohel Rana, proprietário do edifício, é suspeito de ter violado as normas de construção vigentes. Ele tentava fugir para a Índia quando foi impedido pelo Batalhão de Elite de Ação Rápida. "O suspeito foi detido e será julgado", disse o vice-ministro do Interior de Bangladesh, Shamsul Haque Tuku.