Preso no México um dos traficantes mais procurados pelos EUA

CIDADE DO MÉXICO - A Agência de Investigação Criminal do México prendeu na noite desta segunda-feira, 20, Héctor Arenas Saucedo, o traficante "el Gordo", um dos homens mais procurados pela agência antidrogas americana (DEA, na sigla em inglês).

De acordo com a Procuradoria-Geral da República do México, contra Arenas há um pedido de extradição dos Estados Unidos, onde ele é acusado de associação delitiva com a intenção de distribuir cocaína. Ele estaria ligado ao cartel de drogas de Juárez.

"Arenas era responsável por coordenar e vigiar o transporte de cocaína, a qual era armazenada temporariamente na cidade fronteiriça de El Paso, no Texas, entregando a mercadoria em Atlanta, na Georgia, e Charlotte, na Carolina do Norte, locais onde a distribuição era feita", diz o comunicado da PGR mexicana.

A prisão ocorreu na colônia San Rafael da Cidade do México, quando agentes mexicanos detiveram o suspeito, que portava uma arma de pequeno calibre. / EFE