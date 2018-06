Preso nos EUA suspeito de planejar ataque ao Congresso

A polícia federal dos EUA prendeu nesta quarta-feira, 14, na cidade de Ohio um homem acusado de planejar um ataque ao Capitólio, sede do Congresso dos EUA, onde ele esperava armar uma série de bombas com o objetivo de atingir parlamentares que considerava inimigos, de acordo com as redes de TV americanas ABC e CBS.

Christopher Lee Cornell, também conhecido como Raheel Mahrus Ubaydah, foi preso sob acusação de tentar matar uma autoridade do governo americano.

Documentos do governo dos EUA revelaram sua intenção de atacar o Capitólio com bombas caseiras feitas com canos e abrir fogo contra funcionários e autoridades após as explosões.

O FBI e o Departamento de Segurança Nacional emitiram um boletim para agências de segurança em todo o país notificando-os do caso.