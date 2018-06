Preso suspeito de mandar carta com veneno a Obama

Everett Dutschke, de 41 anos, foi levado por autoridades dos EUA de sua casa Tupelo ontem pela manhã. O advogado de Dutschke, Lori Basham, não retornou as ligações para comentar o assunto, mas disse no início da semana que seu cliente negou ter alguma coisa a ver com as cartas com ricinina.

Cartas dirigidas ao senador Roger Wicker, um republicano Mississippi, e ao presidente Barack Obama foram encontradas na semana passada em instalações de correio antes de chegar às suas vítimas. / REUTERS