Presos 2 suspeitos de planejar ataques contra escolas Um homem foi preso no domingo à noite em Los Angeles por publicar em sua conta no Facebook ameaças contra escolas do ensino fundamental, informou a polícia ontem. Kyle Bangayan, de 24 anos, foi preso na casa de seus pais em Los Angeles, onde a polícia encontrou nove armas (entre fuzis e pistolas) e munição. Não foram encontradas armas na casa de Bangayan em Pomona, 50 km a leste da metrópole californiana. O FBI está investigando o caso.