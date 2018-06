Presos 5 por planejar ato terrorista durante cúpula

Ontem, Sebastian Senakiewicz, de 24 anos, foi preso e acusado de terrorismo. Ele e outros quatro americanos teriam "fabricado explosivos, incluindo coquetéis molotov, para serem usados ou detonados durante a cúpula", segundo relato da polícia de Chicago. Mark Neiweem, de 28 anos, também foi preso por porte de explosivos. O grupo formado por Brian Church, de 20 anos, Jared Chase, de 24 anos, e Brent Vincent Betterley, de 24 anos, viajou a Chicago de outros Estados do país e acabou acusado de conspiração e terrorismo no sábado.

O trio vinha sendo investigado desde o início do mês pela suspeita de fabricar coquetéis molotov. Seus alvos seriam o centro de convenções e a casa do prefeito de Chicago, Rahm Emanuel, um dos principais aliados do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. No sábado, 18 pessoas foram presas durante protesto contra Emanuel, segundo a polícia de Chicago.

O aparato de segurança montado em Chicago envolveu o reforço do contingente local com mais 30 mil policiais e agentes vindos de outros Estados. Os manifestantes concentrados na Praça Central portavam placas dizendo "Otan, vá embora!" e "Guerra = Dívida". A organização do protesto esperava reunir cerca de 30 mil pessoas. Um dos grupos de indignados era a Federação Nacional de Enfermeiros, cuja assembleia estava ocorrendo no sábado justamente no hotel onde Obama e sua delegação se hospedaram. / D.C.M.