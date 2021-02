Presos na pandemia, os casais chineses não estavam com humor para o amor

TAIPEI, Taiwan - Quando as famílias chinesas receberam ordens do governo para ficar em casa no ano passado em meio ao surto de coronavírus, as autoridades esperavam por um baby boom muito necessário para o país.

A China tem trabalhado para reverter a queda nas taxas de natalidade causada em parte por décadas de controle populacional - uma medida necessária para evitar o envelhecimento populacional e manter as taxas de crescimento no país.

Acontece que poucos casais estavam na vibe do amor. Novos dados desta semana mostraram que a taxa de natalidade no país continuou a cair, com 10,04 milhões de nascimentos registrados em 2020, uma queda de 15% em relação ao ano anterior, de acordo com o Ministério da Segurança Pública.

Embora não seja a taxa de natalidade oficial, o número mais recente foi um terço menor do que o número de nascimentos registrados em 2019 - já o menor do país desde o início dos anos 1960, quando a China estava no meio de uma fome. Mesmo assim, os residentes não ficaram surpresos com os dados.

“Um baby boom? Só podes estar de brincadeira. Quem teria um filho agora? Criar uma criança é pedir a morte”, escreveu uma usuária no microblog Weibo. “Quando você não tem renda, quem se atreveria a gerar outra vida?” outro disse, referindo-se à pressão econômica que muitos sentiram quando o país paralisou.

“Quem quer que tenha previsto um baby boom em meio a uma pandemia de coronavírus deve estar desapontado. Diante do pânico, nos preocupamos mais com a sobrevivência ”, escreveu um usuário. “Quem estava com vontade de fazer bebês?” outro perguntou incrédulo.

As autoridades locais ofereceram subsídios para creches e ampliação da licença parental, enquanto outras ordenaram que os quadros do partido dessem o exemplo, tendo mais filhos. O primeiro código civil da China, que entrou em vigor no mês passado, consagrou um período de "reflexão" para casais que solicitam o divórcio.

Os legisladores enfrentam uma crise demográfica que pode fazer com que a população do país comece a encolher já em 2027, de acordo com a pior estimativa da Academia Chinesa de Ciências Sociais, resultando em desequilíbrios demográficos que prejudicariam o crescimento econômico. A Índia pode ultrapassar a China e se tornar o país mais populoso do mundo.

Espera-se que os dados oficiais da população de 2020 sejam divulgados no final deste mês, mas em janeiro alguns governos locais publicaram dados de nascimento mostrando declínios de até 30%.

Os especialistas prevêem que o governo vai afrouxar ainda mais as restrições. Mas não está claro se mesmo isso faria diferença. Uma pesquisa online em resposta ao debate online de que a China poderia introduzir uma “política dos três filhos” em uma reunião legislativa nacional em março perguntou se tal mudança aumentaria as taxas de natalidade. Mais de 80% dos 583.000 entrevistados disseram não, citando “razões práticas” para as baixas taxas de natalidade.

A pandemia de coronavírus exacerbou as pressões sobre os pais, incluindo os custos e demandas crescentes de criar um filho nas cidades hipercompetitivas da China.

“Durante a pandemia, as crianças ficavam em casa todos os dias e ainda tinham que fazer aulas online. Os pais jovens estavam mais estressados. E isso para uma criança. Dois seria demais para lidar ”, disse Dong Yuzheng, diretor da Academia de Desenvolvimento Populacional de Guangdong, uma agência de notícias financeiras.

Diante da relutância em ter filhos, alguns temem que as autoridades adotem medidas violentas para incentivar o nascimento. Em uma sessão legislativa local na província de Shanxi em janeiro, Guo Xingping, o chefe do Instituto de Ciências Reprodutivas da província pediu o aumento da "disposição das pessoas em idade reprodutiva" por meio da educação e do casamento para "orientá-los a dar à luz em tempo oportuno” entre as idades de 21 e 29.

Um pesquisador da província central de Henan pediu ao governo local que encorajasse casais com boa escolaridade a ter mais filhos. Outros disseram que as autoridades deveriam dar propriedades aos casais para cada novo filho, enquanto alguns brincaram que os cientistas deveriam começar a pesquisar úteros artificiais para homens. Um blogueiro financeiro pediu um imposto sobre quem decidir não ter filhos.

Outros ainda defenderam medidas que abordariam a estagnação dos salários e a falta de apoio governamental para as famílias. Liu Hengwei, um ginecologista do Hospital Zhongnan da Universidade de Wuhan, disse que o número de nascimentos no hospital no ano passado foi até 40% menor do que em 2019. Liu disse que as autoridades deveriam encontrar maneiras de reduzir a pressão sobre os jovens.

Liu escreveu em uma postagem online: “Ao melhorar a vida e a felicidade dos jovens, melhoraremos a taxa de natalidade”.

Ainda assim, os jovens chineses que não desejam ter filhos provavelmente vão se irritar com as políticas introduzidas. Em resposta a um debate online sobre como a China deveria escapar da “baixa fertilidade”, um usuário escreveu: “Não se casar e não ter filhos era o último direito dos jovens. Agora, mesmo isso querem tirar de nós.”