Presos palestinos serão deportados ao Catar, Turquia e Síria, diz jornal

CAIRO - Alguns dos presos palestinos libertados pelas autoridades de Israel na terça-feira serão deportados ao Catar, Turquia e Síria, informou nesta segunda-feira o jornal egípcio Al-Hayat.

A publicação cita o vice-presidente do escritório político do movimento palestino Hamas, Moussa Abu Marzuk, que indicou três países que aceitaram acolher os presos, entre eles Catar e Turquia. O nome do terceiro país não foi revelado. De acordo com Al Hayat, a Síria também receberá uma parte do total de 40 presos, apesar de o Serviço Israelense de Prisões ter afirmado que os deportados serão 39.

Marzuk deve viajar nesta segunda-feira ao Cairo para acompanhar o líder do movimento, Khaled Meshaal, e saudar os presos deportados antes que deixem o Egito com destino aos países que os acolherão.

O dirigente palestino acrescentou que o primeiro-ministro do Hamas em Gaza, Ismail Haniyeh, receberá das autoridades egípcias os presos que voltarão a Gaza na fronteira de Rafah. Já o presidente da Autoridade Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, receberá os presos restantes na Cisjordânia.

Todos os preparativos se desenvolvem com a supervisão do Egito e a cooperação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, afirmou o jornal.

As autoridades israelenses e palestinas terminam nesta segunda os detalhes para a libertação de 477 presos palestinos e o retorno a Israel do soldado Gilad Shalit, em cativeiro desde junho de 2006.