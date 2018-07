Presos suspeitos de degolar menina de 14 anos que recusou casamento

A polícia afegã prendeu dois homens acusados de decapitar uma adolescente com uma faca em Kunduz, província que fica no norte do Afeganistão.

Antes do ataque, o pai da menina rejeitou uma proposta de casamento feito por um dos suspeitos.

"Nossa investigação revelou que quem tentou matá-la queria casar com ela", disse a polícia à BBC.

A menina de 14 anos estava carregando água potável para casa na segunda-feira no distrito de Imam Sahib, quando foi atacada.

"As pessoas estavam perturbando a família e pedindo a mão da jovem. Quando eles recusaram, aconteceu isso com ela", disse um dos policiais do caso.

Autoridades afegãs disseram que os detidos são parentes próximos da jovem. O pai não queria ver sua filha casada ainda, por considerá-la jovem demais, segundo uma agência de notícias local.

No começo do mês, quatro policiais foram condenados a 16 anos de prisão por estuprar uma jovem na mesma província. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.