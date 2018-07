Presos suspeitos de ligação com assassino da Noruega

De acordo com a agência, os detidos fazem parte de uma investigação ampla sobre a produção ilegal e venda de explosivos, lançada após a Noruega ter pedido à Polônia para investigar uma pessoa que teria ligações com o assassino confesso, Andres Behring Breivik, que matou 69 pessoas na Noruega em julho.

A agência disse que as prisões também foram resultado da análise de um manifesto que Breivik postou na internet. As informações são da Associated Press.