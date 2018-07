Presos suspeitos de matar cantor na Guatemala

Os guatemaltecos Elgin Vargas e Wilfred Stokes foram presos e acusados pelo assassinato de Cabral, morto quando seguia para o aeroporto no último sábado depois de um show na Cidade da Guatemala. Cabral, de 74 anos, era famoso na América Latina por suas canções de protesto.

O ministro de Interior da Guatemala, Carlos Menocal, disse que o alvo dos atiradores era o empresário nicaraguense Henry Farinas, responsável por promover o show de Cabral. Farinas, que guiava o carro atacado pela dupla, ficou gravemente ferido e está internado em condições críticas de saúde.

A procuradora-geral Claudia Paz y Paz disse a jornalistas que os dois suspeitos foram identificados com a ajuda das câmeras de segurança no hotel onde Cabral se hospedara. Segundo ela, a dupla passou cerca de uma semana vigiando Farinas antes do atentado do sábado. Segundo o presidente da Guatemala, Álvaro Colom, o crime organizado está por trás do crime. As informações são da Associated Press.