Presos tripulantes dos barcos que colidiram em Hong Kong

Uma balsa bateu no barco Lamma IV, que transportava mais de 100 funcionários da Power Assets Holdings Ltd e suas famílias para assistirem a uma queima de fogos de artifício em celebração ao Dia Nacional da China e ao festival de outono.

O governo afirmou que 101 pessoas foram levadas para hospitais. Dessas, 66 receberam alta e quatro estão em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 20h20 (hora local, 9h20 no horário de Brasília) de segunda-feira. Segundo o corpo de bombeiros local, havia crianças entre as vítimas e foi montado uma ampla operação de resgate, com barcos, helicópteros e mergulhadores.

O Lamma IV afundou parcialmente e foi retirado da água por guindastes. Familiares dos mortos dirigiram-se ao local da tragédia, no sudoeste de Hong Kong, para participarem de um ritual de luto chinês, rezando junto com monges taoistas. As informações são da Associated Press e Dow Jones.