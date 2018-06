Pressionado por milícia xiita, presidente do Iêmen renuncia

SANAA - O presidente do Iêmen, Abd-Rabbu Mansour Hadi, renunciou ao cargo nesta quinta-feira, 22, horas depois de um acordo para dividir o poder milícias xiitas que tentavam derrubá-lo.

Os rebeldes cercam desde terça-feira o Palácio Presidencial. Conforme o acordo selado hoje, eles teriam de levantar o cerco e libertar um assessor de Hadi preso recentemente. Em troca, o governo atenderia aos pedidos dos rebeldes para que a Constituição seja reformada e eles possam ter mais representação no Parlamento e nas instituições do Estado

O Parlamento rejeitou a renúncia e convocou uma reunião de emergência. A Casa Branca afirmou que pretende esperar a confirmação de que o presidente deixará o cargo.

O primeiro-ministro do Iêmen, Khaled Bahah, também renunciou ao cargo e descreveu a crise que o país vive nos últimos dias como um labirinto político que lhe impede de governar com eficácia.

A renúncia de Bahah, que foi nomeado no último dia 13 de outubro, representa também a renúncia em bloco de todos os membros do governo iemenita, segundo um comunicado divulgado pelo porta-voz do Executivo, Rayeh Badi. "A renúncia do governo é irreversível", ressaltou.

Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 96 ficaram feridas nos enfrentamentos que ocorreram esta semana entre combatentes rebeldes e forças governamentais em Sanaa.

Os combatentes xiitas tomaram o controle nos últimos meses de sete províncias do Iêmen, incluindo sua capital, onde a tensão aumentou esta semana com o ataque às sedes presidenciais. / EFE e AFP