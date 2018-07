Pretória vive polêmica com jacarandás

A abundância de jacarandás em Pretória está causando polêmica.

As árvores, importadas da América do Sul há mais de um século, embelezam a cidade nessa época do ano, mas vêm provocando críticas de especialistas.

Eles alegam que a espécie consome muita água e que impede o crescimento de outras plantas.

Por causa disso, os jacarandás são classificados como árvores invasoras de categoria 3, o que significa que não podem ser plantadas, importadas ou vendidas.