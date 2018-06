Prévia definirá candidato As primárias consistem em 50 eleições estaduais para escolher os delegados que votarão na convenção nacional partidária que homologará o candidato de um partido à presidência. No caso republicano, é preciso o apoio de 1.144 delegados para garantir a nomeação. Cada prévia dispõe um número de delegados que varia por critérios populacionais. Na Superterça, dez Estados votam no mesmo dia para eleger 437 delegados. A distribuição deles varia segundo regras de cada Estado. No caso dos democratas, sem adversários, Obama será escolhido por aclamação.