PRI acusa Obrador de receber fundos ilícitos antes de início de campanha

CIDADE DO MÉXICO - O Partido Revolucionário Institucional (PRI), cujo candidato venceu a eleição presidencial do México, acusou o candidato que ficou em segundo lugar, Andres López Obrador, do Partido da Revolução Democrática (PRD), de receber fundos ilícitos antes do início da campanha.

As acusações são similares às feitas contra o candidato do PRI, Enrique Pena Nieto. Obrador pede que o resultado da eleição seja anulado.

O presidente do PRI, Joaquin Coldwell, disse na noite da segunda-feira, 23, que seu partido possui informações de que uma associação civil ligada à Obrador canalizou pelo menos $ 89 milhões do orçamento de diversos Estados governados pelo PRD para a sua campanha.

Coldwell exige que o caso seja investigado imediatamente. Obrador ainda não respondeu às acusações.

As informações são da Associated Press.