Primavera Árabe eleva cifra de jornalistas presos Desde meados dos anos 90 não havia tantos jornalistas na cadeia por exercer sua profissão como em 2011. A conclusão é de um relatório publicado pelo Comitê de Proteção de Jornalistas (CPJ), ONG com sede nos EUA. Ao todo, 179 repórteres estão presos no mundo, 20% a mais do que no ano passado.