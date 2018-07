Primavera com neve no centro-norte dos EUA

De acordo com meteorologistas, parte do Colorado e do noroeste do Kansas registraram de 25 a 38 centímetros de neve acumulada no domingo. No sudoeste do Nebraska, o volume alcançou 18 centímetros.

Os ventos, enquanto isso, alcançavam 72 quilômetros por hora, disse Ryan Husted, especialista do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA no escritório de Goodland, Kansas.

A expectativa é de que a tempestade dirija-se rumo ao leste entre o domingo e a segunda-feira. Os alertas de nevasca avançam por Ohio e estendem-se até a Pensilvânia. A tempestade deve atingir ainda New Jersey e partes de Nova York antes de seguir para o oceano amanhã à noite. As informações são da Associated Press.