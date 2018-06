Primeira-dama dos EUA visita a China em março

Em comunicado, divulgado no blog da Casa Branca, a primeira-dama diz que a visita é importante, porque trata-se do país mais populoso do mundo, com mais de 1,3 bilhões de pessoas, e que desempenha um importante papel na economia mundial.

De acordo com informações da Casa Branca, Michelle viajará de 19 a 26 de março e passará a maior parte dos dias na capital Pequim, com paradas nas cidades de Xian e Chengdu. Sua agenda inclui um encontro com Peng Liyuan, a esposa do presidente chinês Xi Jinping.

Michelle Obama perdeu a primeira oportunidade de encontro com a primeira-dama em junho, quando Xi viajou com sua esposa pelo Sul da Califórnia para uma cúpula com o presidente Barack Obama. Michelle ficou em Washington por razões pessoais. Na ocasião, ela escreveu uma carta para Peng Liyuan, dando boas-vindas e dizendo que esperava encontrá-la logo, informou a Casa Branca.

Durante a viagem à China, Michelle Obama pretende focar na importância da educação, incluindo exemplos de sua própria vida durante passagens por escolas do ensino médio e uma universidade em Pequim. Michelle estará acompanhada das filhas, Malia e Sasha, e de sua mãe, Marian Robinson. Barack Obama não estará presente.

A primeira-dama tem incentivado estudantes dos Estados Unidos a acompanharem sua viagem por meio de redes sociais e do site da Casa Branca, onde ela terá um blog de viagem. Fonte: Associated Press.