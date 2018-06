Primeira-dama francesa deixa o hospital, segundo jornal Paris, 18/1/2014 - A primeira-dama francesa, Valerie Trierweiler, deixou o hospital na tarde deste sábado, após ficar alguns dias internada por causa de uma crise nervosa. Segundo o site do jornal francês Le Monde, a companheira de François Hollande saiu do Hospital Pitie-Salpêtrière, em Paris, por volta das 15 horas (horário da França), e seguiu direto para a residência oficial do presidente em Versailles.