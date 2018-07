Primeira fase da quimioterapia foi 'um sucesso', diz Chávez

Associated Press

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse nesta sexta-feira, 22, que completou o "primeiro ciclo" do tratamento de quimioterapia que faz em Cuba e já tem planos para começar a segunda fase. A etapa inicial, disse o líder venezuelano, foi um "sucesso".

As declarações de Chávez foram feitas durante um telefonema entre ele e o vice-presidente, Elias Jaua, transmitido em rede nacional. Ele disse que a primeira etapa ocorreu sem complicações e que ganhou peso durante o processo. Chávez acrescentou que se prepara para o "segundo ciclo" da quimioterapia, mas não está claro quando tal fase terá início.

O telefonema de Chávez marcou a primeira vez que o presidente venezuelano falou à nação desde que viajou para Cuba, no último sábado, para iniciar o tratamento. Até esta sexta, suas únicas considerações, inclusive sobre a participação da seleção venezuelana de futebol na Copa América, haviam sido feitas via Twitter.

Chávez, de 56 anos, foi submetido a uma cirurgia no dia 20 de junho em Cuba para remover um tumor cancerígeno. Ele não revelou que tipo de câncer foi diagnosticado ou onde a doença está localizada, detalhando apenas que está na região pélvica. O presidente disse que a quimioterapia é necessária para assegurar que novas células cancerígenas não voltem a aparecer.

"Completei o primeiro ciclo do tratamento de quimioterapia. Ele acabou, e com sucesso. É como uma bomba contra a doença", disse o presidente, acrescentando que ele está com "uma vontade de viver que parece um vulcão". "É o melhor humor possível", concluiu.