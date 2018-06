Primeira fase de diálogo sírio termina na 6ª feira

O mediador da Organização das Nações Unidas (ONU) disse a jornalistas que os dois lados continuam "muito distantes" em suas posições e que não prevê avanços substanciais até a sexta-feira. "O gelo está se quebrando bem devagar", observou Brahimi.

Ainda segundo ele, governo e rebeldes decidirão até sexta-feira quando será realizada a segunda fase das negociações.

Mais cedo, os negociadores que representam o governo e a oposição sírios retomaram as negociações sobre o futuro do país, um dia depois de terem interrompido as discussões sobre a decisão dos Estados Unidos de retomar a ajuda não letal à oposição.

Um acordo para permitir o envio de ajuda humanitária à cidade sitiada de Homs continua parado, pois a delegação síria exige garantias de que a ajuda norte-americana não vá para "grupos terroristas e armados" da cidade, que fica na região central do país.

As negociações que têm como objetivo encerrar conflito, que já dura quase três anos, começaram na sexta-feira em Genebra. Brahimi declarou que os dois lados estão dispostos a manter o diálogo apesar da falta de progresso. Fonte: Associated Press.