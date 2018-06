Primeira-ministra da Escócia pede apoio em campanha por independência A primeira-ministra da Escócia Nicola Sturgeon pediu que seus apoiadores votem no Partido Nacional Escocês nas eleições parlamentares que acontecem em maio no país, em nova pressão pela independência do Reino Unido. Nicola Sturgeon afirmou que o fortalecimento de seu partido no Parlamento em Edimburgo iria possibilitar uma nova campanha pela independência do país.