Primeira-ministra da Nova Zelândia deve decidir sobre adiamento das eleições na semana que vem

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, deve decidir na próxima segunda-feira, 17, se as eleições marcadas para 19 de setembro vão ser adiadas devido à pandemia do novo coronavírus. Analistas acreditam que Ardern vai resistir aos pedidos de adiamento feitos pela oposição.

Leia Também Nova Zelândia tenta traçar origem dos novos casos de covid-19 registrados no país

O país de 5 milhões de habitantes reagiu bem aos avanços do coronavírus, mas novos registros de infecções fizeram Ardern colocar a cidade de Auckland em lockdown nesta semana. Sete novos casos foram registrados neste sábado, 15.

Ardern conseguiu manter a Nova Zelândia sem novos casos de covid-19 por 102 dias consecutivos e ganhou notoriedade internacional por sua resposta à pandemia. As pesquisas indicam vitória do Partido Trabalhista da primeira-ministra nas eleições.

Os institutos de pesquisa não conseguiram entrevistar os eleitores desde o último surto de coronavírus no país, mas os analistas acreditam que Ardern deve seguir com os planos de realização das eleições no mês que vem.

O partido de oposição gostaria que as eleições fossem adiadas, na esperança de que Ardern perca um pouco do brilho com as implicações da imposição de um novo lockdown.

"Ela é uma política sagaz", disse Grant Duncan, professor da Universidade Massey. "Compensa para o governo realizar a eleição o mais rápido possível, enquanto a oposição quer adiá-la".

Forçada a cancelar eventos de campanha pelas restrições de circulação e aglomeração, a oposição acusou Ardern de usar a pandemia para se fortalecer ao aparecer na televisão quase todos os dias enquanto os demais têm dificuldade de atrair a atenção dos eleitores.

O parlamento deve ser dissolvido na segunda-feira. Ardern disse a repórteres na sexta-feira que teria uma decisão até lá e assegurou que a comissão responsável pelo processo eleitoral já se planejou para conduzir de maneira segura as eleições, que têm até 21 de novembro para acontecer./REUTERS