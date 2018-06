Primeira operação militar de Trump mata 14 membros da Al Qaeda no Iêmen

Pelo menos 14 membros da Al Qaeda morreram neste domingo, 29, no primeiro ataque aéreo de grande escala dos Estados Unidos ao Iêmen desde a posse de Donald Trump. Do lado norte-americano, um soldado morreu e três militares ficaram feridos, sendo essa a primeiro morte de um membro do exército em combate desde o ínicio do novo governo norte-americano.

O bombardeio foi realizado no início da manhã de domingo por aviões Apache e helicópteros em Yakla, na região de Baida, no centro do Iêmen, informou um oficial provincial à AFP.

Drones e helicópteros, munidos com metralhadoras pesadas, atacaram Al Qaeda em uma escola e uma mesquita, disse um funcionário que pediu anonimato. Soldados americanos também foram vistos em terra.

O chefe local da Al Qaeda, identificado como Abu Barazan está na lista das pessoas mortas na operação. Outros três chefes tribais ligados à Al Qaeda também teriam morrido: Irmãos Abdelrauf e Soltan Al Zahab e Saïf Alawai Al Jawfi.

Esta operação militar é a primeira atribuída aos Estados Unidos contra os jihadistas no Iêmen desde que Trump assumiu o cargo, em 20 de janeiro./AFP e Associated Press