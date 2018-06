Primeira visita a Trump será de premiê britânica

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, adiantou neste sábado que falará com o presidente dos EUA, Donald Trump, na sexta-feira em Washington sobre um acordo comercial entre os dois países e a importância da Otan para a defesa coletiva.

“Teremos a oportunidade de conversar sobre nossa possível futura relação comercial, mas também sobre alguns dos desafios que todos no mundo afrontamos”, afirmou May em uma entrevista à emissora pública BBC. A premiê, que na semana passada anunciou a intenção de que o Reino Unido deixe o mercado único ao sair da União Europeia (UE), será a primeira líder internacional a se reunirá com Trump na Casa Branca.

“Há terrenos onde enfrentamos as mesmas ameaças e os mesmos desafios. Trabalhamos juntos neles no passado e continuaremos no futuro”, acrescentou. May afirmou que o líder americano reconhece o valor da Aliança Atlântica, embora na semana passada tenha reiterado que na sua opinião é uma organização obsoleta. / EFE