Primeiro avião com ajuda humanitária chega à cidade do Iêmen libertada da Al-Qaeda

CAIRO - O envio de ajuda humanitária à cidade de Al Muakala, no sul do Iêmen, que até um mês atrás era controlada pela Al-Qaeda, começou com um primeiro voo fretado pelos Emirados Árabes Unidos (EAU).

O avião, carregado com 20 toneladas de remédios e material médico do Crescente Vermelho árabe, aterrissou no domingo no aeroporto de Riyan, segundo um comunicado divulgado pela agência de notícias oficial árabe WAM.

A Al-Qaeda aproveitou o atual conflito entre os houthis e as forças do presidente iemenita, Abdo Rabbo Mansour Hadi, para se expandir em regiões do sul do país, das quais expulsaram os rebeldes.

A ajuda humanitária faz parte das medidas adotadas pela coalizão árabe, liderada pela Arábia Saudita, para restabelecer os serviços de saúde e educação, assim como a infraestrutura elétrica e de água nas regiões libertadas. /EFE