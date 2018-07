Primeiro beijo gay entra para história da Marinha nos EUA

Duas mulheres entraram para a história da Marinha americana ao se tornar o primeiro casal do mesmo sexo a dar o tradicional ''primeiro beijo'' à beira do cais, na chegada de um navio no porto.

O beijo só foi possível após o fim da proibição a homossexuais nas Forças Armadas do país.

A oficial de segunda classe Marissa Gaeta ganhou o direito de beijar a namorada, Citlalic Snell - que também é da Marinha -, em uma rifa.

O primeiro beijo de um marinheiro no seu parceiro ou parceira, marcando o fim de uma longa viagem, é um ritual tradicional na Marinha americana.

Gaeta estava no mar há 80 dias. Ao pisar em terra firme, ela disse que é bom poder assumir seu relacionamento sem maiores preocupações.

Os Estados Unidos derrubaram a política conhecida como ''Don't Ask Don't Tell'' (Não Pergunte, Não Conte) em setembro deste ano.

A medida havia sido introduzida pelo então presidente americano Bill Clinton, em 1993, como forma de impedir vetos ao ingresso de gays nas Forças Armadas.

Mas a medida era objeto de críticas porque impedia militares gays de assumir publicamente sua opção sexual.