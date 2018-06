Primeiro casamento gay da França ocorre em Montpellier

MONTPELLIER, FRANÇA - Dois homens casaram-se na cidade francesa de Montpellier nesta quarta-feira, 29, o primeiro casal do mesmo sexo a se casar na França sob uma reforma que tem alimentado alguns dos mais ferozes protestos de rua no país em décadas.

Vincent Aubin e Bruno Boileau - juntos desde que se conheceram há seis anos ao discutir música em um fórum online - trocaram os votos na prefeitura, diante do prefeito, parentes e amigos. "Esperamos que seja para sempre, mas se algum dia terminar, vamos ser iguais a qualquer outro casal nessa situação", brincou Aubin em uma bateria de entrevistas com a mídia local antes do grande dia.

Apesar do forte apoio à reforma em Montpellier, autoridades abandonaram os planos de transmitir a cerimônia ao vivo em uma tela de TV gigante em uma praça por medo de que adversários radicais tumultuassem a cerimônia.

Recusando-se a transformar a praça em frente à prefeitura em uma zona cercada de alta segurança, o evento, em vez disso, foi transmitido pelo site da prefeitura. "É um momento estressante para Victor e Bruno. Há pessoas que vão tentar marcar este dia simbólico com palavras de ódio", disse Elodie Brun, coordenadora da Associação do Orgulho Gay local, que Aubin lidera. / REUTERS

Assista a um trecho da cerimônia em Montpellier: