Primeiro caso de ebola é detectado nos EUA

De acordo com a Sky News, o paciente é um homem infectado na Libéria que viajou para o Texas, onde foi hospitalizado com sintomas confirmados de serem causados pelo vírus fatal.

O Hospital Presbiteriano de Saúde de Texas informou que recebeu um paciente não identificado que está sendo mantido isolado. Funcionários do hospital afirmaram que estão seguindo as recomendações do CDC para manterem a equipe médicas e pacientes a salvo. Fonte: Dow Jones Newswires.