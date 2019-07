Primeiro condenado com ajuda de árvore genealógica nos EUA cumprirá perpétua 

WASHINGTON - O caminhoneiro americano William Talbott, de 56 anos, que foi preso e condenado por dois assassinatos depois que investigadores analisaram o DNA de membros de sua árvore genealógica, foi sentenciado à prisão perpétua. Seu julgamento foi o primeiro nos EUA a recorrer à genealogia genética.

No fim de junho, um júri considerou Talbott culpado de assassinar um casal de jovens canadenses em 1987 perto de Seattle, na Costa Oeste dos EUA. O rapaz, Jay Cook, tinha 20 anos, e sua noiva, Tanya Van Cuylenborg, 18. Ela foi assassinada com um tiro na cabeça após ser estuprada. O rapaz foi asfixiado e seu corpo foi encontrado com um maço de cigarros na garganta.

Três décadas depois de investigações infrutíferas, a polícia anunciou em maio do ano passado a prisão de Talbott, que até então não havia levantado nenhuma suspeita. Encontrá-lo só foi possível graças à genealogia genética.

Um mês antes, o método já havia ganhado os holofotes quando foi usado para encontrar um homem suspeito de ser o estuprador e assassino em série do Estado da Califórnia, conhecido como "Golden State killer", autor de 12 assassinatos e dezenas de estupros nos anos 70 e 80.

Em ambos os casos, o DNA recolhido na cena do crime foi comparado com a base de dados de um site público de genealogia, o GEDmatch.

Nesse site, as pessoas enviam amostras de DNA - um prática cada vez mais comum nos EUA - e podem criar seu perfil genético para encontrar parentes distantes ou completar sua árvore genealógica.

No caso dos canadenses, um laboratório privado de biotecnologia, Parabon Nanolabs, analisou o sêmen encontrado na roupa de Tanya Van Cuylenborg e ingressou o perfil genético no sistema do GEDmatch.

A investigação levou a dois primos do suspeito. Uma especialista do laboratório traçou sua árvore genealógica por várias gerações e encontrou um parente em comum: William Talbott.

Casos congelados

A técnica permitiu resolver ao menos 80 casos que permaneciam sem respostas por anos e os suspeitos foram identificados. No caso do caminhoneiro, foi a primeira vez que em que houve um julgamento envolvendo a técnica. Talbott sempre defendeu sua inocência.

Na quarta-feira, voltou a dizer que não tinha nada a ver com os assassinatos e disse que recorrerá da sentença. / AFP