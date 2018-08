Primeiro condenado pelos atentados do 11 de setembro deve deixar prisão em outubro

BERLIM - O marroquino Mounir El Motasadeq, o primeiro condenado pelos atentados do 11 de setembro de 2001 nos EUA, sairá em outubro da prisão alemã onde cumpre pena, segundo fontes judiciais citadas nesta quinta-feira, 9, pelo jornal alemão Bild.

As fontes acrescentaram que assim que deixar a prisão, El Motasadeq será enviado ao Marrocos, onde vivem sua mulher e dois filhos, embora para isso ainda falte a documentação necessária.

A Suprema Corte alemã havia desprezado, em 2014, a libertação antecipada de Motasadeq, que cumpre pena na prisão de Fuhlsbüttel, conhecida como Santa Fu, na cidade de Hamburgo, por considerar que ele ainda representava perigo.

Ele foi condenado em 2004 a 15 anos de prisão por filiação a uma organização terrorista e cumplicidade em 246 assassinatos. El Motasadeq havia apoiado a célula em Hamburgo em torno do egípcio Mohammed Atta, o terrorista que pilotou o avião que foi lançado contra uma das Torres Gêmeas em Nova York.

Se sua libertação for confirmada, ele deve deixar a prisão no dia 15 de outubro, três meses antes do previsto, já que completaria a sentença no dia 19 de janeiro de 2019. / EFE

