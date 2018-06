Primeiro-ministro da Crimeia assume Exército da região Sergei Aksenov, primeiro-ministro da Crimeia, república autônoma da Ucrânia, afirmou neste sábado ter o controle das forças militares e de segurança da região. O político, pró-Rússia, reivindicou para si o poder da polícia, do exército, dos guardas de fronteiras, dos serviços fiscais, do Ministério do Interior e do Ministério de Situações de Emergência, com a justificativa de "proporcionar a paz e a calma no território da Crimeia".