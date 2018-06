Primeiro-ministro da Finlândia deixará o cargo em junho

Ele tem liderado o governo de coalizão de base ampla da Finlândia desde que assumiu o cargo, em 2011, após as eleições parlamentares. O país vem mantendo a classificação de crédito AAA durante seu mandato e tem tido voz ativa nas tentativas da zona do euro para lidar com uma crise de dívida soberana da região e instalar um retorno econômico.

Recentemente, Katainen tem trabalhado para enfrentar o aumento da dívida pública da Finlândia, o relativamente alto desemprego e a estagnação econômica, e anunciou uma série de reformas.

Não se espera que a renúncia possa desencadear um colapso imediato do atual governo da Finlândia. No cenário mais provável, seu sucessor como líder do partido se tornará o próximo primeiro-ministro da Finlândia até as próximas eleições parlamentares, que serão realizadas em 2015.

O momento do anúncio do Katainen e sua renúncia sugerem fortemente que ele está se posicionando para ser um candidato para uma das posições de liderança da União Europeia, que devem abrir após as eleições de um novo Parlamento Europeu em maio.

Fonte: Dow Jones Newswires