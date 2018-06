Primeiro-ministro da Índia não quer terceiro mandato

O líder, de 81 anos, relembrou os feitos alcançados desde que tomou posse em 2004, o que inclui um crescimento mais inclusivo, uma melhora no sistema educacional e um crescimento rural mais rápido. Economista, ele também é visto como o arquiteto das reformas econômicas da Índia.

No entanto, o segundo mandato de Singh foi manchado por acusações de corrupção e críticas à paralisia do governo em meio a uma forte desaceleração econômica.

O partido do primeiro-ministro, o Partido do Congresso, muitas vezes é criticado por aparentar estar sem rumo, o que aumentou os rumores de que as rédeas estão com a presidente do Partido do Congresso, Sonia Gandhi.

Nas eleições locais de dezembro, consideradas um termômetro do sentimento público, o Partido do Congresso sofreu uma grande derrota para o oposicionista Partido do Povo Indiano. Fonte: Dow Jones Newswires.