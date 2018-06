Primeiro-ministro da Índia vai assumir no dia 26 de maio

Em sua primeira reunião com o Parlamento do país, Modi se inclinou e beijou o chão da casa legislativa, em um sinal de respeito. Lal Krishna Advani, líder mais antigo do BJP, sugeriu formalmente o nome de Modi para o cargo de chanceler. Os deputados aprovaram seu nome batendo nas mesas e levantando slogans.

Singh, presidente do BJP, descreveu o momento como histórico porque foi a primeira vez que um partido de oposição ganhou a maioria na Câmara Baixa do Parlamento. Dos 543 assentos, o partido conquistou 282, acima das projeções dos analistas e dos 44 assentos do partido do Congresso, liderado pela família Gandhi.

Durante discurso, Narendra Modi disse que a população está colocando uma grande responsabilidade nele para satisfazer suas necessidades e esperanças. "Eu estou dedicando minha eleição para os pobres, jovens e mulheres", disse. Fonte: Associated Press.