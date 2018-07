Primeiro-ministro da Palestina anuncia pacote econômico

Há dias Fayyd vem sendo o alvo de protestos na Palestina, onde a população o culpa pelos problemas econômicos. Na manhã desta terça-feira, manifestantes reuniram-se em frente ao gabinete do primeiro-ministro em Ramallah. O protesto foi pacífico, um dia depois de incidentes violentos terem acontecido na Cisjordânia.

Fayyd afirmou que a crise está além do seu controle e que a ocupação israelense é a "principal causa" dos problemas. Ele anunciou que cancelará um aumento nos preços de combustível e de gás de cozinha e que os cortes nos impostos serão compensados pela diminuição do salário de ministros e outras autoridades. As informações são da Associated Press.