Primeiro-ministro da Tunísia ameaça renunciar

Jebali anunciou a dissolução do gabinete ministerial e a formação de um governo de unidade nacional dominado por tecnocratas sem filiação política, na quarta-feira (06), logo após o assassinado do líder da oposição Chokri Belaid. A morte de Belaid desencadeou uma série de confrontos nas ruas de Túnis entre quarta (06) e sexta-feira (08). De acordo com o ministério do Interior do país, um policial morreu, 59 agentes ficaram feridos e 375 pessoas foram presas. O governo não divulgou, no entanto, quantos civis se machucaram durante o confronto.

Belaid foi assassinado na quarta-feira, quando saía de sua casa. Ele chegou a ser socorrido em um hospital nos arredores de Túnis, mas não resistiu aos ferimentos. Após a confirmação da morte de Belaid, manifestantes tomaram as ruas de Túnis. As informações são da Dow Jones.