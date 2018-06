Primeiro-ministro da Tunísia anuncia renúncia após crise política

TÚNIS - O primeiro-ministro da Tunísia, Hamadi Jebali, anunciou sua renúncia nesta terça-feira, 19, após a crise política que teve início com o assassinato do líder da oposição Chokri Belaid no último dia 6. O anúncio foi feito depois de uma reunião com o presidente Moncef Marzouki.

O partido de Jebali, que domina o governo, rejeito sua decisão de formar um governo tecnocrata, alegando que o país ainda precisa de um governo de políticos. Jebali havia anunciado a dissolução do gabinete ministerial e a formação de um governo de unidade nacional dominado por tecnocratas sem filiação política após a morte de Belaid.

De acordo com a rede Al Arabiya, Jebali afirmou que sua renúncia não significa que a revolução no país tenha falhado.

O líder opositor foi assassinado quando saía de sua casa, em Túnis. Ele chegou a ser socorrido em um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Após a confirmação de sua morte, manifestantes tomaram as ruas de Túnis.