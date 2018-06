Primeiro-ministro da Ucrânia renuncia

KIEV - O primeiro-ministro da Ucrânia, Arseni Yatseniuk, entregou sua renúncia ao Parlamento nesta quinta-feira, 24, depois de repreender os políticos por não aprovarem leis sobre energia e orçamento para aumentar o financiamento do Exército. "Anuncio a minha renúncia em conexão com o colapso da coalizão e o bloqueio às iniciativas do governo", disse ele ao Parlamento.

Dois partidos ucranianos anunciaram horas antes sua saída da coalizão majoritária no Parlamento para permitir que o presidente Petro Poroshenko convoque nova eleição e "livre" a Casa do que um político qualificou como "agentes de Moscou".

Políticos e ativistas se queixam que a Ucrânia, embora tenha um novo presidente, ainda precisa eleger um novo Parlamento, o que não foi feito depois da derrubada em fevereiro do presidente Viktor Yanukovich, pró-Rússia, e também acusam os aliados do líder deposto de prejudicar a atividade parlamentar.

De acordo com a Constituição ucraniana, o Parlamento tem 30 dias para tentar uma nova coalizão. Se isso fracassar, o presidente então dissolve a Casa e convoca eleições. /REUTERS