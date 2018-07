Primeiro-ministro diz que Noruega responderá aos atentados com 'amor'

Primeiro-ministro levanta rosa durante cerimônia que lembrou os mortos da última sexta

OSLO - O primeiro-ministro norueguês, Jens Stoltenberg, qualificou nesta sexta-feira, 29, o duplo ataque registrado na semana passada em Oslo e na ilha de Utoeya como um "atentado contra a democracia" e afirmou que seu país responderá com "amor" e "compaixão" a esta tragédia nacional.

"Responderemos ao ódio com amor", afirmou Stoltenberg em cerimônia celebrada diante de seguidores do Partido Trabalhista, na qual ele acrescentou: "Vamos demonstrar que nosso movimento (social-democrata) é capaz de responder com compaixão".

Stoltenberg abriu a cerimônia com um minuto de silêncio, após o qual chamou as vítimas do tiroteio na ilha de Utoeya de "heróis".

"O que diria aos jovens é que não estão sós, que nosso movimento é o ombro sobre o qual eles podem chorar, as costas sobre as quais podem descansar. Essa é a nossa promessa", disse o governante.

Stoltenberg declarou que "muitos têm feridas invisíveis" e ressaltou que é impossível compreender o que os jovens que estavam no acampamento passaram.

"Mas temos que seguir adiante. Será duro, será difícil, mas juntos conseguiremos", ressaltou.

O discurso de Stoltenberg é o primeiro dessa jornada de homenagens na Noruega, uma semana após o duplo atentado realizado por Anders Behring Breivik, que voltou a ser interrogado nesta sexta-feira pela Polícia.

Está previsto para as 10h26 (pela hora de Brasília) desta sexta-feira (horário em que o carro-bomba explodiu há uma semana na capital norueguesa) uma concentração diante da catedral de Oslo em homenagem às 76 vítimas do duplo atentado.