Primeiro-ministro do Congo entrega o cargo O primeiro-ministro da República Democrática do Congo (RDC), Adolphe Muzito, apresentou ontem sua renúncia ao chefe do Estado, Joseph Kabila, assim como a de seu gabinete, como parte do processo para dar passagem a um novo governo após as eleições de novembro. "Acabo de apresentar minha renúncia como primeiro-ministro, assim como a do governo", disse Muzito à mídia local.