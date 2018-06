Primeiro-ministro do Iêmen escapa de ataque Sanaa, 31/08/2013 - O primeiro-ministro do Iêmen, Mohamed Basindawa, escapou ileso neste sábado (dia 31) de um ataque contra o comboio que o transportava na capital do país, Sanaa. "Quatro homens desconhecidos abriram fogo contra o comboio do primeiro-ministro no centro da capital, quando ele voltava para casa", afirmou uma fonte das forças de segurança, acrescentando que ninguém ficou ferido. Fonte: Dow Jones Newswires. (Álvaro Campos - alvaro.campos@estadao.com)